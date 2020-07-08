اليوم السابع
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10 عوامل قد تزيد خطر وفاتك.. منها السجائر والمشاكل المالية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:00 ص
10 عوامل قد تزيد خطر وفاتك.. منها السجائر والمشاكل المالية عوامل خطر تؤدي للوفاة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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على الرغم من وجود الكثير من الأبحاث التي تربط الوفيات بالعادات الصحية الخاطئة وعوامل نمط الحياة، فقد حدد العلماء في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا - بالتعاون مع جامعات أخرى العوامل العشرة الأكثر احتمالًا أن تؤدي إلى الوفاة، وفقًا للدراسة، فإن العوامل الثلاثة الأكثر ارتباطًا بالوفاة هي التدخين والطلاق وشرب الكحول.

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وبحسب ما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي" فقد نشرت الدراسة الجديدة في مجلة PNAS أو الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل القائمة الكاملة لأهم 10 عوامل تزيد احتمالات الوفاة بشكل كبير كما يلي:

-التدخين.

- الطلاق.

- شرب الكحول.

-الأزمات المالية .

- البطالة.

-التدخين في الماضي.

قلة الرضا عن الحياة.

-عدم الزواج.

-تاريخ استخدام برامج الإعانة الحكومية الغذائية.

-الأفكار والمشاعر السلبية.

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وبلغ التقدير الأخير لمتوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة 78.6 سنة، في حين بلغ متوسط ​​11 دولة صناعية أخرى حوالي 82.3 سنة.

إن أدوار العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسلوكية في متوسط ​​العمر المتوقع غير مفهومة جيدًا، وكثيرًا ما يدرسها الباحثون.

وهذا يعني أنه من غير الواضح أي من هذه العوامل غير الطبية هي أقوى في التنبؤ بمخاطر الوفيات - فجوة معرفية تأمل الدراسة الجديدة في سدها.

تضمنت الدراسة ، التي قادها إيلي بوتيرمان من جامعة كولومبيا ، بيانات 13،611 بالغًا شاركوا في الدراسة كانت هذه عينة تمثيلية من البالغين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 52-104 وكان متوسط ​​العمر 69.3.

 قام العلماء بجمع هذه البيانات بين عامي 1992 و 2008 وتحليلها فيما يتعلق بالوفيات التي حدثت بين عامي 2008 و 2014.

لم تجمع البيانات الأصلية جميع العوامل النفسية والاجتماعية المحتملة التي قد تكون مرتبطة بالوفيات.


أسباب الوفاة

أسباب الوفيات

عوامل خطر تؤدي للوفاة

اضرار التدخين

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