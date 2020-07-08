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نائب فلسطينى ينعى الأسير الشهيد الغرابلى وينادى بتحرك فاعل لإسناد الأسرى

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:27 م
نائب فلسطينى ينعى الأسير الشهيد الغرابلى وينادى بتحرك فاعل لإسناد الأسرى الأسير الفلسطينى سعدى الغرابلى
كتب: أحمد جمعة

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نعى النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى ماجد أبو شمالة أمين سر جمعية الأسرى والمحررين، الأربعاء، الأسير المناضل سعدى الغرابلي الذى استشهد فجر اليوم بعد صراع مع المرض داخل معتقلات الاحتلال والذي وافته المنية وهو مقيد إلى سرير المرض في مستشفى للاحتلال متقدما بالعزاء لشعبنا ولذوي الأسير ومحبيه.

 

وأشار النائب أبو شمالة أن سياسة الإهمال الطبى التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى هي جريمة ضد الإنسانية لا يجب السكوت عنها والتصدي لها فهي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى داخل المعتقلات وقد تؤدي إلى استشهاد العشرات منهم حال استمرارها لاسيما وأن هناك أكثر 150 اسير داخل المعتقل يعانون من امراض مزمنة مختلفة بحاجة لرعاية صحية فائقة.

 

وأكد أبو شمالة أن قضية الأسرى هي من القضايا الوطنية التي يجمع عليها كافة أبناء الشعب الفلسطينى والتي يجب أن تتضافر فيها الجهود من أجل مساندة ودعم الأسرى مناديا بتحرك واسع من أجل اسناد قضية الأسرى والتخفيف عنهم في ظل ممارسات الاحتلال اللا إنسانية بحقهم.

 

وطالب النائب الفلسطينى مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الحقوقية بالتحرك الفاعل من أجل التصدي لهذه الممارسات التي يرتقي بعضها لجرائم حرب مذكرا بمطالبات سابقة بأهمية تدويل قضية الاسرى وأهمية التحرك بهذا الاتجاه.


فلسطين

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