مقتل 23 عسكرياً بنيجيريا فى كمين نصبته عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية

وكالات

قتل 23 عسكرياً نيجيرياً على الأقلّ فى كمين نصبه إرهابيون على طريق رئيسى في شمال شرق البلاد، والهجوم وقع على بعد حوالى 40 كلم من مدينة مايدوجوري، مهد جماعة بوكو حرام الإرهابية .

ونقلت قناة فرانس 24 عن مصادر، أن قافلة عسكرية تعرّضت أمس لكمين نصبه إرهابيون في قرية بولابولين على الطريق بين مايدوجوري ودامبوا.

وأضاف المضدر أنّ "23 عسكرياً قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح وهناك عدد غير معلوم من المفقودين".

من جهته أعلن مصدر أمني ثان أنّ القافلة كانت في طريق عودتها من مايدوغوري حين تعرّضت للهجوم المسلّح، وقال "كان العسكريون عائدين من عملية دورية وتمشيط ضدّ الإرهابيين عندما تعرّضوا للهجوم. لقد تمكّنوا من صدّ الهجوم بعد وصول تعزيزات لكنّهم تكبّدوا خسائر في الأرواح. لقد قتل 23 عسكرياً على الأقل".

وأضاف أنّ الجيش أطلق عملية للعثور على العسكريين المفقودين.

وفي بيان رسمي أكّد الجيش وقوع الكمين، لكنّه أعلن مقتل اثنين من جنوده فقط من جرّائه، وأضاف الجيش أنّ عناصره تصدّوا للكمين وأوقعوا 17 قتيلاً في صفوف الجهاديين.

وغالباً ما يهاجم جهاديون من جماعة بوكو حرام أو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، قوافل مدنية وعسكرية شمال شرق البلاد.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة وتيرة الهجمات الجهادية في هذه المنطقة، وقتل أكثر من 36 ألف شخص منذ 2009 نتيجة العنف في المنطقة، ونزح أكثر من مليونين.

من جهتها، تقدّر الأمم المتحدة عدد من يعوّلون على المساعدات الإنسانية بحوالى ثمانية ملايين نسمة في منطقة بحيرة تشاد المتضرّرة بشدّة من النزاع مع بوكو حرام المستمرّ منذ أكثر من عقد.