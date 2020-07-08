اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

معاق ببنى سويف يستغيث: معاشى وقف ومليش مصدر دخل للصرف على أولادى

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:00 ص
معاق ببنى سويف يستغيث: معاشى وقف ومليش مصدر دخل للصرف على أولادى محمد عيد محمود شبيب
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"توقف معاشى وهو مصدر دخلى الوحيد وإعاقتى تحول دون عملى فى أى صنعة " بهذه العبارة بدأ محمد عيد محمود شبيب 35 عاما، سرد مشكلته وأضاف: أقيم الزاوية الخضراء، بوحدة أبسوج القروية بمركز الفشن جنوب بنى سويف، حاصل على الثانوية الأزهرية : " تعرضت منذ لثنى عشر عاما  لاعتداء بآلة حادة من قطاع طرق ونقلت إلى المستشفى وتم تضميد جروحي، وخضعت إلى عملية جراحية نتيجة إصابة بالمخ، وتضمن التقرير الطبى "حدوث شلل بالطرف العلوى الأيمن وهزل بالطرف السفلى الأيمن، وصعوبة شديدة فى النطق" .

وتابع محمد عيد: فى عام 2008 تقدمت بأوراقى إلى مكتب التأهيل الاجتماعى بمركز الفشن وحصلت على شهادة إعاقة ومرت السنوات وتزوجت وأنجبت طفلين ولم أتمكن من الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة 5% المخصصة لذوى الإعاقة، ولكن الدولة أحيت بداخلى الأمل ومنحتنى معاشا منذ فترة.

واستطرد قائلا : ساهم المعاش فى تلبية احتياجات أسرتى نظرا لأن إعاقتى تحول بين عملى فى أى مهنة أو صنعة شاقة، وهذا ما تضمنته توصية مكتب التأهيل الاجتماعى التى أشارت إلى عدم استطاعتى العمل سوى فى الأعمال الإدارية وما يتناسب مع نوع إعاقتي، ولكننى فوجئت منذ ستة شهور بانقطاع وتوقف المعاش، وعندما قابلت مديرة إدارة التضامن الاجتماعى بالفشن أبلغتنى بإرسالها مذكرة إلى مكتب وكيلة الوزارة بشأن حالتى وآخرين من المواطنين الذين انقطعت معاشاتهم، لاستخراج " فيز " بطاقات صرف جديدة، وحتى الآن لم تحل المشكلة ومازال المعاش متوقفا.

 

محمد عيد محمود شبيب (4)

محمد عيد محمود شبيب (1)
 
محمد عيد محمود شبيب (2)
 
محمد عيد محمود شبيب (3)
 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

ذوي الاعاقه

وقف المعاش

التضامن الاجتماعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 نصائح من المتحدث باسم وزارة الكهرباء قبل ما تدفع الفاتورة الجديدة

6 نصائح من المتحدث باسم وزارة الكهرباء قبل ما تدفع الفاتورة الجديدة

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة