وأوضح بوريل - حسبما ذكرت بوابة افريقيا الاخبارية-اليوم الاربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الاستمرار في العمل من أجل دعم ليبيا ورفع قدرات خفر السواحل في هذا البلد لضبط حدوده، قائلا " إن طواقم عملية ايريني الأوروبية ستواصل هذه المهمة، حيث يجب أن يتمكن الليبيون من تنفيذ عمليات انقاذ في مياههم الإقليمية " .