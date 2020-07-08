مديرية التضامن فى المنيا تناقش فتح الحضانات وتطوير 50 حضانة.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد ياسر بخيت مدير مديرية التضامن فى المنيا، اجتماعا موسعا مع رؤساء أقسام الأسرة والطفولة بالإدارات الاجتماعية، حيث تمت مناقشة فتح الحضانات في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؟

وذلك بحضور إيمان عبد الظاهر مدير إدارة الأسرة والطفولة، وأكد مدير المديرية على المتابعة المستمرة فى حال فتح الحضانات والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لفتح الحضانات.

كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير الحضانات غير المرخصة طبقا للبرتوكول الموقع بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن الاجتماعى لتطوير 50 حضانة.

ومن ناحيتها أكدت ايمان عبد الظاهر مدير إدارة الأسرة والطفولة ضرورة ترشيح الحضانات وان تكون الحضانة المرشحة تابعه للجمعية وان ينطبق عليها شروط الترخيص.

وأكدت على متابعة الأقسام فى المؤسسات الاجتماعية للتأكد من التزام الدورى بالإجراءات الاحترازية .