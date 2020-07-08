اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:58 م
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غلق وتشميع مطعم مأكولات صينى بدون ترخيص بالدقى

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:22 م
غلق وتشميع مطعم مأكولات صينى بدون ترخيص بالدقى غلق مطعم صينى بالدقى
كتب سيد الخلفاوى

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أغلق حى الدقى مطعم صينى مخالف بدون تراخيص، بعد ضبطه خلال حملة قادها اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تم تشميع المطعم الكائن بميدان طهران.
 
وأكد رئيس حى الدقى، أنه تم رفع محتويات المطعم لمنعه من الاستمرار فى المخالفة وجارى اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع كما تم رفع السدادات والحواجز الحديدية المخالفة بالشوارع، وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل مخلفات بدون تصريح من هيئه النظافة وتم التحفظ عليها وايداعها في جراج الحى.
 
كما تم رصد مخالف فندق شهير بشارع إيران بإنشاء تنده ثابته مخالفه بكامل مسطح الفندق مع اشغال الرصيف وحاره مرورية من الشارع بدون تصريح وتم رفع السدادات فى الحال وجارى إصدار قرار ازالة للأعمال المخالفة وتم إيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى.
 
وفى سياق آخر أكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، ينفذ أعمال تطوير وتجميل ميدان فيني من شارع السد العالي من خلال المشاركة المجتمعية في إطار خطة تطوير ميادين حي الدقي بالتوازي مع تنفيذ الخطة الاستثمارية. 
 
وتنفيذا لتعليمات محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة وعليه قام حي الدقي اليوم بتركيب بوابة جديدة، بإشراف رئيس الحى، للتعقيم والتطهير كما تم إعداد شنطه هديه للمواطنين بها مجموعة من الكمامات والمطهرات من خلال المشاركة المجتمعية. 
 
كما قاد اللواء أحمد عبد الفتاح حملة للتفتيش علي رخص المحلات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية مع التوعية لتجنب المخالفات الصحية والبيئة وكيفية ترخيص اللافتات الإعلانية، كما تم رفع إشغالات الطريق العام.
 
غلق مطعم صينى بالدقى (2)
غلق مطعم صينى بالدقى 

غلق مطعم صينى بالدقى (3)
غلق مطعم صينى بالدقى 

غلق مطعم صينى بالدقى (1)
غلق مطعم صينى بالدقى 

 


الدقي

مطعم صيني

اخبار مصر

الجيزة

غلق مطعم صينى

أكلات صينية

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