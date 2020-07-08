غلق مطعم مأكولات عراقية شهير فى الدقى.. اعرف السبب.. صور

كتب على عبد الرحمن

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة مكبرة في نطاق الحى، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتكثيف الحملات، وأسفرت الحملة عن ضبط مطعم للمأكولات العراقية مخالف لشروط الترخيص، وتم رفع المحتويات لإيقاف النشاط وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال عبد الفتاح، إنه في استجابة فورية لشكاوى المواطنين من وجود بعض السلوكيات التى تتسبب في إتلاف أعمال التجميل في ميدان الثورة، تم ضبط 2 دراجة هوائية تتسبب في إتلاف النجيلة والبلدور وتم التحفظ عليهم ورفعهم في الحال.

كما تم تحرير محضر إشغال فى الطريق العام لمطعم شهير في شارع عبد المنعم رياض لاستغلال الرصيف مع وضع حواجز بدون تصريح وتم رفعها وإعادة الرصيف للمشاة، وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحى.

وكان حى الدقى أغلق مطعم صينى مخالف بدون تراخيص، بعد ضبطه خلال حملة قادها اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تم تشميع المطعم الكائن بميدان طهران، وأكد رئيس حى الدقى، أنه تم رفع محتويات المطعم لمنعه من الاستمرار فى المخالفة وجارى اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع كما تم رفع السدادات والحواجز الحديدية المخالفة بالشوارع، وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل مخلفات بدون تصريح من هيئه النظافة وتم التحفظ عليها وايداعها في جراج الحى.