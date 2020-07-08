طاووس يحتل بوابة مبنى فى كندا ويهاجم سكانه.. اعرف التفاصيل

وكالات

تدخلت دائرة مراقبة الحيوانات في كندا، للقبض على طائر طاووس، بعدما تطور سلوكه في مغازلة السكان أمام بوابة مبنى في مدينة فيكتوريا، إلى مهاجمتهم بعنف.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، قال إيان فريزر، كبير مسؤولي مراقبة الحيوانات في مقاطعة كولومبيا البريطانية، إن الطائر الكبير اعتدى على سيدة مقيمة بالمبنى السكني، وتسبب في جرح يدها أثناء محاولتها الدخول إلى شقتها، مضيفاً أن "هناك الكثير من كبار السن الذين يسكنون المبنى، وكان الطاووس يغلق المدخل بسلوكه العدوانى".

ويعتقد فريزر أن الطاووس هرب من حديقة «بيكون هيل» القريبة من المبنى، وقرر البقاء أمام بوابة المبنى بعدما جذبه انعكاس صورته على بوابتها الزجاجية.

وقالت سوزان سيمونز، المقيمة في المبنى، إن الطاووس ظل يُطلق صرخاته على السيارات والمارة، ويؤدي رقصات التزاوج ويتصارع مع ذكور طاووس أخرى اقتربت من المبنى.

وأشارت إلى أن الكثير من طيور الطاووس تعيش في حديقة «بيكون هيل» للحيوانات في فيكتوريا، إلا أنه من النادر رؤيتها وهي تتجول بحرية في شوارع المدينة.