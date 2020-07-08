صور .. تعرف على أعمال التطوير بكورنيش ترعة المريوطية بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تحول المشهد بكورنيش ترعة المريوطية بالقرب من شارع الهرم بالجيزة، لمظهر حضارى مختلف تمامًا، وذلك بعد تغطية جزء من الترعة لتوفير مساحة بديلة لنقل موقف السيرفيس، بعيدًا عن الطريق الرئيسى، الأمر الذي نال إعجاب الكثير.

ونرصد في النقاط التالية أهم الأعمال الجارى تنفيذها بكورنيش ترعة المريوطية.

نقل موقف السيرفيس بعيدا عن نهر الطريق.

تغطية جزء من الترعة لتوفير مساحة بديلة لموقف السيرفيس. تطوير الجزء الكائن بعد الموقف وتدبيشه بالكامل. إنشاء ممشى سياحى بعد الموقف وتشجيره. إضاءة كوبرى دائرى المريوطية بإضاءة حديثة ملونة تعكس إنارتها على مياه الترعة والكورنيش. إنشاء موقف السيرفيس بشكل مطور ببوابات إلكترونية لتنظيم الدخول. تخصيص أماكن لانتظار السيارات وإنشاء مقاعد للجلوس، وأكشاك حراسة. التعاقد مع شركتى أمن وصيانة للحفاظ على المكان بعد الانتهاء من تطويره. رصف طريق البر الغربى بطول منطقة التطوير. استكمال أعمال الرصف والتخطيط المرورى للمنطقة بالكامل. يتم تدبيش جسر الترعة بطول 3 كم بداية من شارع الهرم حتى الطريق الدائرى. تم إنشاء سور حضارى بطول مسافة التجميل البالغة 2.800 كم على جسر ترعة المريوطية. إنشاء حائط دبش مائل على جانبى المجرى من الجانبين لإعطاء منظر جمالى للمجرى. تم تجريف الجزء المردوم من المجرى بطول حوالى 1 كم.