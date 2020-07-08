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شاهد.."الداخلية" الإماراتية تستخدم الكلاب البوليسية فى الكشف عن"كورونا"

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:20 م
شاهد.."الداخلية" الإماراتية تستخدم الكلاب البوليسية فى الكشف عن"كورونا" استخدام الكلاب البوليسية فى الكشف عن مصابى "كورونا"
إيمان حنا

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نجحت وزارة الداخلية الإماراتية فى كشف كورونا باستخدام الكلاب البوليسية، وفق أخبار الشارقة. ونشر الإعلام الأمنى فى الإمارات فيديو عبر"تويتر" يوضح كيف تقوم الكلاب البوليسية بالكشف عن مصابى فيروس كورونا.

وقد بدأت عملية إعداد وتدريب الكلاب على هذه المهمة منذ مارس الماضى، حيث كشف الرائد صلاح خليفة فاضل المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني «K9» في شرطة دبي، أن الإدارة تواصلت مع شركائها العاملين في مؤسسات k9 ببريطانيا للعمل على إيجاد عينات من مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليتم تدريب الكلاب على اكتشاف المرضى.

وفي الوقت نفسه تم التواصل مع بعض الشركاء على مستوى العالم بشأن إجراءاتهم التي اتبعوها للتأكد من خلو الكلاب من الفيروس، وكيفية علاج من ثبتت إصابتها به، للاستفادة منها إذا وجدت لديهم.

وأكد الرائد المزروعي أن الأطباء البيطريين بالإدارة أعدوا دراسة عن الحالات التي ثبتت فيها إصابة بعض الكلاب على مستوى العالم بالفيروس، وتم توزيعها على أعضاء وحدة الكلاب البوليسية المركزية، للاستفادة وتبادل المعلومات والمعرفة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للكلاب والحظائر، أشار المزروعي إلى أن الإدارة تقوم بصفة مستمرة بتعقيم حظائر الكلاب، كما يقوم الأطباء البيطريون بفحص درجات حرارة الكلاب للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارتها، خوفاً من أن يكون ذلك مؤشراً لإصابتها بالمرض، وقامت الإدارة بتجهيز حظائر لعزل وعلاج الكلاب إذا ما ثبت أن أحدها أصيب بالمرض.


الامارات

كورونا

استخدام الكلاب البوليسية فى الكشف عن كورونا

الداخلية الاماراتية

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