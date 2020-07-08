اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:39 م
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س وج...كل ما تريد معرفته عن الفيروسات

الأربعاء، 08 يوليه 2020 08:00 ص
س وج...كل ما تريد معرفته عن الفيروسات الفيروسات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الفيروسات هي كائنات مجهرية موجودة في كل مكان تقريبًا على الأرض، يمكن أن تصيب الحيوانات والنباتات والفطريات وحتى البكتيريا، في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الفيروس مرضًا مميتًا ويسبب الوفاة ، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الفيروسات وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

س:ما هى أشكال الفيروسات؟

ج:للفيروسات أشكال وأحجام مختلفة ، ويمكن تصنيفها حسب أشكالها.

قد تكون هذه:

حلزوني: لفيروس فسيفساء التبغ شكل حلزون.Icosahedral ، فيروسات شبه كروية: معظم فيروسات الحيوانات مثل هذا.المغلف: بعض الفيروسات تغطي نفسها بقسم معدل من غشاء الخلية ، مما يخلق غلافًا دهنيًا وقائيًاوتشمل هذه فيروس"الانفلونزا، ونقص المناعة البشرية"

الأشكال الأخرى ممكنة ، بما في ذلك الأشكال غير القياسية التي تجمع بين كل من الأشكال الحلزونية والسطحية.

 

س:كيف تنتقل الفيروسات؟

قد تنتقل الفيروسات من شخص لآخر ، ومن الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة.

يمكن أن تنتشر من خلال:

لمس، اتصال، صلة، تبادل اللعاب أو السعال أو العطس.الاتصال الجنسي.الطعام أو الماء الملوث.الحشرات التي تنقلها من شخص لآخر.

س: ما هى أشهر الأمراض الفيروسية؟

ج:

1:جدري.

2:نزلات البرد وأنواع مختلفة من الأنفلونزا.

3:الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية و جدري الماء ، و القوباء المنطقية.

4:التهاب الكبد.

5:الهربس والقروح الباردة.

6:شلل الأطفال.

7:داء الكلب.

8:حمى الإيبولا وهانتا.

9:فيروس نقص المناعة البشرية ، الفيروس الذي يسبب الإيدز.


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