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زى النهارده.. الجنايات تعرض فيديو اعتراف دومة برشق المجمع العلمى بالمولوتوف

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:47 م
زى النهارده.. الجنايات تعرض فيديو اعتراف دومة برشق المجمع العلمى بالمولوتوف أحمد دومة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من سنتين، وبالتحديد يوم 8 يوليو 2018، عرضت تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والتى أصبحت الآن الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أحراز أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

وخلال نظر الجلسة عرضت المحكمة أسطوانتين مدمجتين من اللواء محسن مراد مدير أن القاهرة الأسبق، وبعرض الأسطوانة الأولى ظهر مقطع فيديو مذاع على إحدى القنوات الفضائية ويظهر المتهم أحمد دومة على أحد البرامج ويعترف بإلقائه زجاجات المولتوف على المجمع العلمى.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات  فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 

 


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