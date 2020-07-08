وقال مودي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه يؤدي صلواته ويقدم أمنياته من أجل الشفاء العاجل لصديقه بولسونارو، وذلك حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية .



وكان بولسونارو أعلن أمس إصابته بفيروس "كورونا" وأن حالته جيدة.

يذكر أن أكثر من 65 ألف مواطن برازيلي لقوا مصرعهم حتى الآن جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأصيب ما يزيد عن مليون و500 ألف آخرين؛ لتأتي البرازيل في المرتبة الثانية الأعلى عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

