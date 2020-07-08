حكومة لندن تشجع على "الخروج الحذر" بخصم 10 إسترلينى على وجبات المطاعم

كتبت رباب فتحى

أعلن وزير الخزانة البريطانى، ريشى سوناك عن خصم يصل إلى 10 جنيهات إسترلينية لجميع البريطانيين لتناول الطعام في أغسطس فى المطاعم ومن ثم المساعدة على تحفيز الأعمال فى قطاع يعمل فيه 1.8 مليون شخص.

وقال أثناء إعلان خطته الاقتصادية للصيف أمام مجلس النواب إن الأوضاع الآن فى المملكة المتحدة تتطلب القيام بإجراءات لم تطبق من قبل، وهذا المقترح يطبق لأول مرة فى البلاد لتشجيع الجميع بمن فيهم الأطفال على الخروج والاستفادة من الخصم.

وأوضح سوناك أن الإجراء هو عبارة عن "تناول الطعام خارج المنزل للمساعدة في المخطط" ، حيث يقدم للعملاء خصمًا يصل إلى 10 جنيهات إسترلينية للفرد عند تناول الطعام خارجًا من الاثنين إلى الأربعاء في أغسطس.

وأضاف سوناك أن 80 ٪ من شركات الضيافة توقفت عن التداول في أبريل، وأفضل برنامج وظائف هو إعادة تشغيل هذه القطاعات.

وتابع أن الناس يتوخون الحذر بشأن الخروج، ولكن إذا كان الناس حذرين، يمكننا جميعًا الاستمتاع بالصيف فى أمان.

كما خفض سوناك ضريبة القيمة المضافة على السياحة والضيافة إلى 5٪ حتى يناير، مشيرا إلى أن لديه إجراءين لتحريك هذه القطاعات. وتبلغ ضريبة القيمة المضافة على السياحة والضيافة 20٪، موضحا أن هذا يساوي 4.5 مليار جنيه استرليني.

وكانت حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن معدل البطالة في بريطانيا قد يصل إلى 15 في المائة إذا تعرضت البلاد لموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية.

وفي تحذير صارخ بشأن آفاق المملكة المتحدة ، قالت الهيئة الاقتصادية العالمية إن عدد الأشخاص الذين لا عمل لهم قد يرتفع إلى خمسة ملايين إذا أجبرت البلاد على الإغلاق مرة أخرى.

وهذا من شأنه أن يأخذ معدل البطالة من أدنى مستوياته القريبة من 3.9 في المائة إلى 14.8 في المائة ، وهو أعلى مستوى له في التاريخ الحديث.

ستؤجج أحدث التوقعات مخاوف بشأن المصير الذي ينتظر سوق العمل في البلاد، والذي تم حتى الآن حمايته من أسوأ آثار الإغلاق. على الرغم من انكماش الاقتصاد بمقدار الخمس في أبريل، ظلت نسبة البطالة مستقرة.