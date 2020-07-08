حالة إصابة بحمى الضنك القاتلة بالصين وفايلر يعود لقيادة الأهلي بموجز اليوم السابع

تناول الموجز الإخبار المتخصص لـ"اليوم السابع" والذى قدمته شروق وجدي وأعده الزميل على حسان، أبرز المستجدات على الساحتين المحلية والدولية خلال الساعات الماضية، حيث تناول إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019/2020/2021).

وسلط الموجز الضوء على آخر تطورات امتحانات الثانوية العامة، حيث تبدأ غدا الخميس كنترولات الثانوية العامة فى تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة والتى أدى فيها الطلاب امتحاناتهم الخميس الماضى 2 يوليو الجارى.

وأبرز الموجز الإخباري، إعلان الشرطة الإثيوبية، ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف إلى 239 قتيلا، وتصريحات صحيفة نيويورك تايمز، أن مقتل المغنى المشهور فى إثيوبيا هاشولو هونديسا يسلط الضوء على التوترات التى استمرت لفترة طويلة فى البلد الأفريقي، مشيرة إلى أن أغانى هاشولو الاحتجاجية فى حياته وحدت الإثيوبيين الذين يتطلعون إلى الحرية والعدالة.

وأشار الموجز، إلى تسجيل الصين حالة جديدة من حمى الضنك فى نفس اليوم الذى تأكدت فيه البلاد من الإصابة بالطاعون الدبلى، حيث ذكرت السلطات الصحية المحلية، وفقا لما تناولته صحيفة "ديلى ميل"، أن أحد سكان مدينة جوانجده بشرق الصين تم تشخيصه يوم الأحد بحمى الضنك، وهو فيروس قاتل ينتشر عن طريق البعوض المصاب.