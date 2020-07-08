تعاون بين التعليم والاتصالات لإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

كتب محمود طه حسين

شهد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشركة المصرية للاتصالات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف تطوير مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر لتصبح مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت الوزارة في إنشائها منذ سبتمبر 2018، تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفنى بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفني بالعالم، عن طريق إعداد مناهج متطورة مبنية على منهجية الجدارات لتواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر، مما سيؤدى بالضرورة إلى إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى.

وأضاف شوقي أن البروتوكول الذى يتم توقيعه اليوم يشهد إطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية يتم إنشاؤها في العام الدراسي 2020/2021، حيث يؤسس لشراكة ممتدة بين الوزارة والشركة المصرية للاتصالات، التي قامت بدور فعال ورائد لما يجب أن تقوم به المؤسسات المصرية نحو المساهمة فى تطوير منظومة التعليم الفنى، وأكد أن الوزارة تسعى إلي إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفنى المطور.

وأشار الدكتور طارق شوقى، إلى أن تطوير التعليم الفني يعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلاً مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، مضيفًا أنه رغم الظروف الراهنة، فسوف تشهد الأسابيع القليلة المقبلة توقيع عدد آخر من البروتوكولات التي سينشأ عنها مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة بين الوزارة وعدد من الشركات الرائدة في مجالات اقتصادية وخدمية مستحدثة.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ حيث يستهدف بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توفير كوادر فنية مؤهلة ومدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحاصلة على شهادات معتمدة دوليًا لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ موضحًا أن هذا التعاون سيمتد لمحافظات أخرى.

وأشار إلى أنه في إطار خطة تطوير البنية التحتية للاتصالات فإنه من المقرر خلال العامين المقبلين أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ مشروعات لمد كابلات الألياف الضوئية وذلك بالإضافة إلى مشروعات التوسع في شبكة الكابلات البحرية وهى خطط تتطلب توافر كوادر متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما في تخصصات تكنولوجيا الألياف الضوئية والبرمجيات والأمن السيبراني.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون سيسهم في تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني والتقني، وبناء ثقافة جديدة تواكب تحديات ومتطلبات التعليم الحديثة من خلال بناء نموذج متكامل لتنمية مهارات الطالب والمعلم وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير المناهج التعليمية واكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل اعتمادًا على التدريب الميدانى وكذلك تنمية مهارات المعلمين وتطوير وتجهيز البنية التحتية للمدرسة لتوفير بيئة تعليمية محفزة للطالب.

هذا وقد تم تحديد التخصصات بالمدرسة بناء على دراسة الواقع العملي للاحتياجات الفعلية لسوق العمل حيث تشتمل المدرسة على تخصصات في مجالات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسوب، وأنظمة الالكترونيات، والأنظمة الكهربائية.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إعدادها وفق المعايير العالمية لمنهجية الجدارات التي تضمن اكتساب الخريج للمهارات والمعارف والسلوكيات التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى، ومدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات يمنح الطلاب بعدها شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات تمنح للطالب بعد اجتيازه فترات التدريب العملى المقررة بكفاءة وبعد حصوله على شهادة دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم، وسيشارك في مراقبة جودة العملية التعليمية بالمدرسة شريك أكاديمي ذو خبرة عالمية في مجال التعليم الفني وذلك لضمان جودة العملية التعليمية، وضمان اعتماد شهادات الخريجين دوليًا.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تدار حاليًا بأسلوب مؤسسي من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، وسيتم الإعلان فور توقيع هذا البروتوكول عن قبول طلاب الدفعة الأولى بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2019/2020 من محافظة القاهرة، وذلك بمجموع لا يقل عن 250 درجة، كما سيتم إجراء امتحانات قدرات ومقابلات شخصية للمتقدمين.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "فخورون برعايتنا لهذا المشروع القومي إيمانًا من الشركة بدورها المجتمعي والتزامها بدعم القضايا الأكثر تأثيرًا في مجالات الصحة والتعليم والتدريب" مضيفًا "إن رعاية مثل هذا المشروع سيدعم منظومة التعليم الفني ويضمن استمرار خطط التطوير والتنمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل".