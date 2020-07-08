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بلدية لبنانية تطلب توظيف عمال نظافة لبنانيين بدل الأجانب بسبب أزمة الدولار

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:10 م
بلدية لبنانية تطلب توظيف عمال نظافة لبنانيين بدل الأجانب بسبب أزمة الدولار لبنان
كتب محمد جمال

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بخطوة لافتة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، أطلقت بلدية الغبيري غرب العاصمة بيروت مبادرة، تهدف إلى تأمين فرص عمل للبنانيين، بدلا من العمال الأجانب، وأعلنت البلدية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن حاجتها لاستخدام عمال كنس من اللبنانيين فقط، مشيرة إلى أنها ستقدم راتبا يبلغ مليون ليرة لبنانية مع مجموعة من التقديمات الاجتماعية.

وتأتى هذه الخطوة، في وقت تدهور سعر الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوى فى تاريخها، وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي في السوق الموازية، حيث قال أحد المتعاملين إن سعر الصرف تراوح اليوم بين تسعة آلاف و9500 ليرة للدولار.

وما يزال البنك المركزى اللبنانى يحدد السعر الرسمى عند 1507.5 ليرة للدولار.


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