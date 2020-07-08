المعمل الكيماوى يحدد مصير مدير شركة ضبط بحوزته مستلزمات طبية فاسدة بالسيدة

كتب سليم على -كريم صبحى

طالبت نيابة السيدة زينب الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة، تم ضبطهم بحوزة مدير شركة فى دائرة القسم. وقررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من ضبط 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة. وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته ( 10100 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى - سرنجة") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.