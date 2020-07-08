الكهرباء تعلن عن تركيب 9.5 مليون عداد من العدادات المسبوقة الدفع حتى الآن

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم تركيب 9.5 مليون عداد من العدادات المسبوقة الدفع حتى الآن من أصل 36 مليون عداد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك خدمات كثيرة تقدمها وزارة الكهرباء إلكترونيا، أخرها المنصة لموحدة لخدمات الكهرباء والتي تحتوى على 17 خدمة، مشيرا إلى أنه مع بداية جائحة كورونا تفعيل الدفع الإلكترونى للفواتير والاستعلام عنها.



ولفت إلى أنه ببداية شهر يوليو تم بدء التطبيقات الإلكترونية بشحن الكروت الخاصة بالعدادات مسبقة الشحن، موضحاً أن التحول الرقمى مفيد في أن العداد لا يحتاج قارئ أو كشاف والملية تحكم كبير من المواطن، كما يمكن للمواطن شحن العداد من المنزل.



وذكر أن الإقبال على التعاملات أون لاين، أغلبها المنصة الإلكترونية يزورها يوميا في حدود 60 إلى 80 ألف زائر، والخدمة الخاصة للتحول من ال نظام الممارسة للعداد الكودى إلى 55 ألف طلب، والخدمة الخاصة من السداد الإلكترونى عدد كبير يقوم بذلك بدون الاحتياج إلى المحصل، بالإضافة إلى التطبيقات الخاصة بشحن كروت العدادات عليه إقبال كبير إلكترونيًا.