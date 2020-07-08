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الصحة الروسية : المصابون بفيروس كورونا قد يعانون لاحقا من تلف فى القلب

الأربعاء، 08 يوليه 2020 11:13 م
الصحة الروسية : المصابون بفيروس كورونا قد يعانون لاحقا من تلف فى القلب مرضى كورونا- أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الروسى، ميخائيل موراشكو، أن المرضي، الذين أصيبوا بفيروس "كورون"، قد يعانون لاحقا من تلف في القلب.
 
وقال موراشكو، في تصريح للتلفزيون الروسي مساء اليوم، الأربعاء، إن مرضى كورونا يحتاجون لإعادة تأهيل، وأن الرئتين لديهم تصبح من الأعضاء الأكثر ضعفا في الجسم"، مشيرا إلى أن المشكلة الثانية المهمة، التي تتطلب أيضا مساعدة طبيب متخصص، هي تلف القلب وخاصة التهاب عضلة القلب لدى المرضى.
 
وتابع وزير الصحة الروسي :" أنه يتعين على، الذين أصيبوا بمرض (كوفيد -19)، تجنب الجهد البدني والإرهاق في المرحلة الأولى لأن الجسم يكون ضعيفا"، مؤكدا أنه لم يثبت أن الجهاز المناعي للجسم لا يُبدي رد فعل على العدوى.
 
ومن ناحية أخرى، اعتمدت وزارة الصحة الروسية عقار "كورونافير" الروسي ضد الفيروس التاجي، والمُنتج من قبل شركة "R-Pharm" الروسية، ليصبح ثالث عقار يحصل على اعتماد وزارة الصحة الروسية في معالجة الفيروس.

روسيا

فيروس كورونا

صحة

وزير الصحة الروسى

ميخائيل موراشكو

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