البرازيل تسجل 1254 وفاة و45 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الثلاثاء تسجيل 45305 إصابات جديدة بكورونا، و1254 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وكان الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، قال إنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه يعانى أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي إنه زار المستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة، ولم يرد مكتب الرئيس على طلب التعليق.