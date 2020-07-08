الأوقاف تعلن مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف (مهندس اتصالات - مهندس مدني - محاسبين) بنظام الأجر مقابل العمل بالأوقاف، ومن الموارد الذاتية للوزارة وفق احتياجاتها الفعلية، بداية من يوم السبت المقبل.

وقالت الوزارة فى بيان لها مساء الثلاثاء، إنه على المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف ويرغبون في العمل بالأوقاف: مهندس اتصالات - مهندس مدني - محاسبين، بنظام الأجر مقابل العمل، من الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلومة أو الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف أو تقدير ممتاز الحضور للمقابلة الشخصية.

وقسمت الوزارة المتقدمين لعدد من المجموعات نشرتها عبر موقعها الإلكترونى على أن يتم نشر باقي المجموعات والتخصصات من المتقدمين ومواعيد المقابلات تباعا على مدار أسبوعين أو ثلاثة.