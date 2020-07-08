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اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:26 م
اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ الأضاحى علامة مميزة للعيد فى مصر
كتب محمود راغب

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حوالى 22 يوما باتت تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية أن عدة شهر ذو القعدة 30 يوما، ليكون يوم الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة.
 
وكشفت للحسابات الفلكية، أن من المتوقع فلكيا أن يكون يوم الأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات ، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 41 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من شوال 1441 هجريا الموافق 21 يونيو وهو يوم الرؤية.
 
يذكر أن الهلال الجديد بقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم وهو يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 18 لـ 21 دقيقة، وكانت غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا يوم الإثنين 22 يونيه .

عيد الاضحى

موعد عيد الاضحى

اول أيام عيد الأضحى

العيد

أول أيام عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى

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