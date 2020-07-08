إطلاق منصة إعلانات موقع تيك توك يواجه تحديات من تهديد أمريكى بالحظر

رويترز

يواجه إطلاق موقع تيك توك لمنصة جديدة تخدم المعلنين عن الشركات الصغيرة، اليوم الأربعاء، تحديات خاصة بعد أن هددت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هذا الأسبوع بفرض حظر على تطبيقات التواصل الاجتماعى التى تتخذ من الصين مقرا لها.

ومنصة خدمة الإعلانات الذاتية الجديدة، التى تمكن الشركات من شراء إعلانات دون الحاجة للحديث مع فريق المبيعات، أساسية لقدرة موقع تيك توك على تحويل تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة إلى خدمة إعلانية يعتد بها.

لكن مشترى الإعلانات، يقولون إن الحظر المحتمل الذى لوح به وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، مساء يوم الاثنين، والتشكيك الجديد فى قدرة الشركات الصينية على السيطرة على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة يلقى بظلاله على إطلاق منصة الإعلانات.

وقال مسؤول تنفيذى بوكالة إعلان كبرى، "مشاكل الثقة موجودة لأنه تطبيق جديد" وأضاف أنه يتعين على تيك توك أن يوضح للمعلنين ماذا سيفعل إذا كانت هناك أى احتمالات لأن تعرض الإعلانات إلى جانب محتوى مسيء.

ويتزامن إطلاق المنصة، مع رد فعل قوى على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التى انتشرت على منصات أخرى، مثل فيس بوك وتويتر، مما أسفر عن مقاطعة إعلانية غير مسبوقة لبعض منصات التواصل الاجتماعى هذه.

وقال تيك توك، إنه ملتزم بحماية العلامات التجارية من الظهور بجوار محتوى غير مقبول عن طريق مراقبة المحتوى تكنولوجيا وبشريا. وقال كذلك، ردا على تصريحات بومبيو، إنه لم يتح قط بيانات المستخدمين للحكومة الصينية ولن يفعل ذلك إذا طلب منه.

وسيشمل إطلاق منصة إعلانات تيك توك، اليوم الأربعاء، إتاحة مكتبة موسيقية وأدوات مونتاج لمساعدة العلامات التجارية على تصميم إعلاناتها على غرار فيديوهات تيك توك.