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أخبار × 24 ساعة..الرى: أثيوبيا ترفض إدراج منحنى التشغيل السنوى لسد النهضة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..الرى: أثيوبيا ترفض إدراج منحنى التشغيل السنوى لسد النهضة سد النهضة
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الرى: أثيوبيا ترفض إدراج منحنى التشغيل السنوى لسد النهضة

وزير التموين: 30 ألف رأس ماشية بمناسبة عيد الأضحى.. ولا زيادة فى أسعار اللحوم

بدء توريد 400 ألف كمامة قماش دفعة أولى لطرحها على بطاقات التموين

وزير الكهرباء: حريصون على مساندة قطاع الصناعة.. و المنتج "المحلى" أولوية

السودان يعرض على المراقبين الدوليين المحطات الرئيسية لمفاوضات سد النهضة

 

اخبار اليوم

خبار مصرية

وزارة الرى

سد النهضة

تشغيل السد

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