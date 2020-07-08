أخبار × 24 ساعة..الرى: أثيوبيا ترفض إدراج منحنى التشغيل السنوى لسد النهضة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
الرى: أثيوبيا ترفض إدراج منحنى التشغيل السنوى لسد النهضة
وزير التموين: 30 ألف رأس ماشية بمناسبة عيد الأضحى.. ولا زيادة فى أسعار اللحوم
بدء توريد 400 ألف كمامة قماش دفعة أولى لطرحها على بطاقات التموين
التموين تعلن إتاحة 3 خدمات جديدة على موقع دعم مصر لأصحاب البطاقات
صور.. 9حدائق حيوان تنتظر قرار الفتح.. "الزراعة" 10إجراءات لمواجهة كورونا بحديقة حيوان الجيزة.. تحديد تذاكر الدخول وأجهزة قياس حرارة والالتزام بالكمامة.. برامج ترفيهية وغذائية للحيوانات استعدادا لاستقبال الجمهور
وزير الكهرباء: حريصون على مساندة قطاع الصناعة.. و المنتج "المحلى" أولوية
السودان يعرض على المراقبين الدوليين المحطات الرئيسية لمفاوضات سد النهضة
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