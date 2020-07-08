أخبار × 24 ساعة..الرى: أثيوبيا ترفض إدراج منحنى التشغيل السنوى لسد النهضة

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الرى: أثيوبيا ترفض إدراج منحنى التشغيل السنوى لسد النهضة

وزير التموين: 30 ألف رأس ماشية بمناسبة عيد الأضحى.. ولا زيادة فى أسعار اللحوم

وزير الكهرباء: حريصون على مساندة قطاع الصناعة.. و المنتج "المحلى" أولوية

السودان يعرض على المراقبين الدوليين المحطات الرئيسية لمفاوضات سد النهضة