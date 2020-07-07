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نقابة المعلمين: وفاة معلم بعد سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء اتجاهه للجان الثانوية

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 09:45 م
نقابة المعلمين: وفاة معلم بعد سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء اتجاهه للجان الثانوية نقابة المعلمين
كتبت آية دعبس

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تلقت غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، تقريرا من فرعية المعلمين بأسيوط يفيد وفاة المعلم أحمد كمال محمد إبراهيم، شهيد الواجب، الذى يعمل أخصائى اجتماعى بمدرسة النصر الثانوية المشتركة بصنبو التابعة لإدارة ديروط التعليمية بأسيوط، ومنتدب لأعمال الثانوية العامة مسئولا لأمن لجنة مدرسة السادات بملوى فى المنيا متأثرا باصابته أثناء ركوبه القطار صباح اليوم من ديروط إلى ملوى سقط بين القطار ورصيف المحطة مما أدى إلى قطع إحد قدميه، وتدهورت حالته الصحية، حتى فاضت روحه إلى المولى عز وجل متأثرا بالإصابة البالغة التى تعرض لها.
 
وقالت نقابة المعلمين، فى بيان، إنه منذ الساعات الأولى صباح اليوم وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط وأعضاء الفرعية بالتوجه فورا للمستشفى وتقديم كل الدعم لأسرة المعلم، وهو ما حدث بالفعل، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين الحالة الصحية للمعلم منذ إصابته فى صباح اليوم، وتم نقله إلى مستشفي ديروط العام ثم تم تحويله إلى مستشفى جامعة أسيوط بسبب سوء إصابته، فى محاوله لإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته.
 
وقامت النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط بالتواصل بمحطة السكة الحديد بديروط ومستشفى ديروط العام ونيابة ديروط للحصول على محضر الحادث، لسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرة المعلم شهيد الواجب.
 
ونعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب المعلم شهيد الواجب، وقدم خالص العزاء لأسرة الفقيد فى مصابهم الأليم.

 


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