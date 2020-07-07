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مواطن يلقى مصرعه غرقا فى مطروح وزوجته تلحق به حزنا عليه

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:59 م
مواطن يلقى مصرعه غرقا فى مطروح وزوجته تلحق به حزنا عليه جثه -ارشيفية
مطروح حسن مشالى

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لقى شخص مسن، اليوم الثلاثاء، مصرعه إثر تعرضه للغرق بشاطئ قرية المروة فى مطروح، كما توفيت زوجته حزنا عليه بعد وفاته.

ودخل جمال الدين سعد الشجيع 70 سنة من القاهرة الدقى مستشفى الحمام المركزى إثر تعرضه للغرق بشاطئ قرية المروة، وكانت الحالة العامة سيئة وتم عمل إنعاش قلبى، لكنه توفى وتم وضع جثته تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

وكان أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار غلق الشواطئ ومنع التجمعات، مع تكثيف عمل لجان متابعة تطبيق قرار إغلاق الشواطئ ومنع التجمعات بالفنادق والقرى السياحية، مع متابعة الإجراءات الوقائية بالمنشآت السياحية، على طول الساحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح، وتفقد المنشآت السياحية ومواقع العمل، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير أقصى درجات الحماية في كافة المشروعات بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية حفاظا على سلامة المواطنين، مع التأكد من إغلاق الشواطئ والمتنزهات، ومنع التجمعات، إلى حين إشعار آخر.

ووجه محافظ مطروح، رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق الالتزام بغلق الشواطئ الخاصة والعامة تماماً، مع استمرار غلق جميع المقاهى والكافيهات والكافيتريات والملاهي والنوادي غلق كامل على مدار اليوم، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أية احتفالات بأعياد شم النسيم بالحدائق أو المتنزهات أو الشواطئ، والتأكيد على اتخاذ التدابير والكشف بالماسح  الحراري على القادمين بمدخل المحافظة، وبوابات تحصيل الرسوم.


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