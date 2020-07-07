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من خصلة شعرك اعرفى خصوبتك.. اختبار بسيط من الشعر يحدد مستوى هرمون الخصوبة

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 03:00 م
من خصلة شعرك اعرفى خصوبتك.. اختبار بسيط من الشعر يحدد مستوى هرمون الخصوبة الشعر - صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"من خصلة شعرك اعرفى خصوبتك" ، حيث قال باحثون امريكيون واسبان أنهم طوروا اختبار بسيط عن طريق خصل شعر المرأة يكشف عن عدد البويضات المتبقين للنساء من خلال الحكم على مستويات هرمون الخصوبة الرئيسي.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية وتوصل الباحثون لهذا الاختبار بعدما وجدوا مستويات "ذات صلة بيولوجيًا" من هرمون المضاد لمولر (AMH) - وهو مؤشر على احتياطيات المبيض  في عينات من شعر المرأة.

خصل شعر
خصل شعر

 

ويعتبر هرمون  AMH هو هرمون تفرزه الخلايا الموجودة بداخل مبايض النساء ويعطي مؤشراً على احتياطات البويضات الموجودة لديهن وكذلك درجة الخصوبة المترتبة على ذلك. واكتشف الباحثون أن الهرمون يُدمَج بمصفوفة الشعر قبل أن يصل لسطح الجلد.

و تبين للباحثين ايضا أن مستويات هرمون AMH المأخوذة من خصل الشعر ترتبط بمستوياته المأخوذة من عينات الدم، وهي الطريقة الأكثر شيوعا في الوقت الحالي لقياس الهرمون.

فضلا عن ذلك اكتشف الباحثون  أن أخذ قراءات هرمون AHM من الشعر سيكون أقل حدة من أخذها عبر عينات الدم وسيشكل تمثيلاً أنسب لمستويات الهرمون،  وإن الشيء المميز في ذلك الاختبار الجديد هو أنه يمكن إجرائه من دون الذهاب للعيادات، حيث يمكن إرسال عينة من خصل الشعر إلى المعمل، مما يجعله أرخص وأيسر لعدد كبير من السيدات.

وشدّد الباحثون على مدى أهمية الدور الذي يلعبه هرمون AHM كمقياس لاحتياطي المبيض في التنبؤ بدرجة الاستجابة لتحفيز المبايض بالنسبة لأطفال الأنابيب.

كما قال الباحثون أن الهرمون مؤشراً رئيسياً في تقييم الطريقة التي قد تستجب من خلالها النساء لعلاج الخصوبة، موضحين أنه يُفرَز عبر خلايا صغيرة تحيط بكل بويضة من البويضات أثناء مراحل نموها في المبيض.


خصل الشعر

الخصوبة

الحمل

هرمون

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