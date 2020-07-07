منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا بالحدود السودانية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

استقبل منفذ قسطل الحدودى جنوب أسوان والرابط بين مصر والسودان، مساء اليوم الثلاثاء، نحو 217 عالقا مصريا على الحدود أثناء محاولة عودتهم إلى مصر، وتم التعامل معهم صحيا وفقا لاشتراطات وإجراءات الحجر الصحى المتبعة .

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن العالقين البالغ عددهم الإجمالى نحو 217 مصريا وصلوا إلى منفذ قسطل الحدودى مع السودان على دفعتين الأولى بلغ عددهم نحو 170 عالقا والدفعة الثانية ضمت نحو 47 آخرين بإجمالى 217 عالقا مصريا، مشيرا إلى أن جميعهم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم اى أعراض وتم التعامل معهم طبيا وفقا للإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة الثقافة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، نظمت اليوم الثلاثاء، حملة توعية وتثقيف للمواطنين المترددين على مكتب بريد أسوان الرئيسى، في إطار سعي مديرية الشئون الصحي لنشر الوعي اللازم لدي المواطنين بشأن فيروس كورونا، وطرق التعامل مع حالات العزل المنزلي والحالات المصابة.

قال الدكتور محمد على، مدير إدارة الثقافة الصحية، إن الندوة التثقيفية تضمنت الحديث عن أعراض مرض كورونا وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه، مؤكدا علي أهمية ارتداء الكمامة والتباعد، وعدم لمس الأسطح وطرق تعقيم الأيدى، لافتا إلى أنه تحدث عن كيفيه التعامل مع حالات العزل المنزلى للمريض والمخالطين.

وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، متمثلة فى إدارة الثقافة الصحية، عقد لقاءات تثقيفية مع المواطنين فى الأماكن العامة، للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وكيفية الوقاية منه، والتعامل مع الحالات المصابة فى العزل المنزلى.