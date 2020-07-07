اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا بالحدود السودانية.. صور

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:02 م
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا بالحدود السودانية.. صور منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل منفذ قسطل الحدودى جنوب أسوان والرابط بين مصر والسودان، مساء اليوم الثلاثاء، نحو 217 عالقا مصريا على الحدود أثناء محاولة عودتهم إلى مصر، وتم التعامل معهم صحيا وفقا لاشتراطات وإجراءات الحجر الصحى المتبعة .

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن العالقين البالغ عددهم الإجمالى نحو 217 مصريا وصلوا إلى منفذ قسطل الحدودى مع السودان على دفعتين الأولى بلغ عددهم نحو 170 عالقا والدفعة الثانية ضمت نحو 47 آخرين بإجمالى 217 عالقا مصريا، مشيرا إلى أن جميعهم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم اى أعراض وتم التعامل معهم طبيا وفقا للإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة الثقافة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، نظمت اليوم الثلاثاء، حملة توعية وتثقيف للمواطنين المترددين على مكتب بريد أسوان الرئيسى، في إطار سعي مديرية الشئون الصحي لنشر الوعي اللازم لدي المواطنين بشأن فيروس كورونا، وطرق التعامل مع حالات العزل المنزلي والحالات المصابة.

قال الدكتور محمد على، مدير إدارة الثقافة الصحية، إن الندوة التثقيفية تضمنت الحديث عن أعراض مرض كورونا وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه، مؤكدا علي أهمية ارتداء الكمامة والتباعد، وعدم لمس الأسطح وطرق تعقيم الأيدى، لافتا إلى أنه تحدث عن كيفيه التعامل مع حالات العزل المنزلى للمريض والمخالطين.

وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، متمثلة فى إدارة الثقافة الصحية، عقد لقاءات تثقيفية مع المواطنين فى الأماكن العامة، للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وكيفية الوقاية منه، والتعامل مع الحالات المصابة فى العزل المنزلى.

منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (1)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (2)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (3)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (4)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (5)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (6)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (7)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (8)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (9)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (10)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (11)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (12)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (13)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (14)
 
منفذ قسطل يستقبل 217 عالقا مصريا (15)

كورونا

منفذ قسطل

عالقين

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 نصائح من المتحدث باسم وزارة الكهرباء قبل ما تدفع الفاتورة الجديدة

6 نصائح من المتحدث باسم وزارة الكهرباء قبل ما تدفع الفاتورة الجديدة

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة