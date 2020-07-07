"معلومات الطاقة" تتوقع أن يهبط إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى فى أمريكا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيهبطان في 2020 و2021 من مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي، لأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإبطاء انتشار فيروس كورونا ستخفض النشاط الاقتصادي وأسعار الطاقة.

وتوقعت الإدارة أن انتاج الغاز الطبيعي سينخفض إلى 89.24 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 وإلى 84.23 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021، من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 92.21 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 .

وتوقعت أيضا أن استهلاك الغاز سيهبط إلى 82.35 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 وإلى 78.62 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021، من مستوى قياسي بلغ 84.97 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 .

وسيكون ذلك أول انخفاض سنوي في الاستهلاك منذ عام 2017 والمرة الأولى التي يهبط فيها الطلب لعامين متتاليين منذ 2006 .