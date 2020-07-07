مستشفى المنيرة يجرى عملية ولادة قيصرية لحامل بتوأم مصابة بكورونا

كتب وليد عبد السلام

يواصل مستشفى المنيرة العام نجاحه في إجراء عمليات طارئة للحالات المصابة بفيروس كورونا، واستقبل المستشفى بقسم طوارئ النساء حالة كورونا حامل بتوأم، ويعد هذا الحمل الخامس لتلك السيدة، وكانت تعانى آلام ولادة وانفجار بجيب الماء.

وأجرى المستشفى عملية الولادة القيصرية للتوأم وهما بصحة جيدة وتم حجزهما بالحضانة تحت الملاحظة، والأم بصحة جيدة، وتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

وشمل الفريق الطبي من أطباء النساء هاجر النشار، محمد عبد الرازق ومنار يوسف، ومن التخدير أيمن جودة وأحمد صلاح ومن قسم الأطفال: أسماء أحمد، وتمريض أيمن عبد الصبور.