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مستشار الرئيس لشئون الصحة: نحتاج أسبوعين للتأكد من مرور مصر بذروة كورونا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:33 م
مستشار الرئيس لشئون الصحة: نحتاج أسبوعين للتأكد من مرور مصر بذروة كورونا موجز اليوم السابع
كتب أحمد حسنى

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استعرض موجز اليوم السابع في تغطية خاصة قدمها الزميل محمد مجدى السيسى، تفاصيل انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا، وتخطى مصر لفترة ذروة المرض، باستضافة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر ما زال لديها عدد من المرضى، وتتعامل مع المرض رغم انخفاض عدد المصابين، مضيفاً أن هناك انخفاضا بالفعل في الإصابات لكننا لا بد من الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أن الحالات يصل في كل الدول لقمته ومن ثم تبدأ في التناقص، إلا أن مصر ينتشر فيها المرض بطريقة أفقية، وفى حالة استمرار الانخفاض لمدة معينة حينها يتم الحكم على وصول مصر لمرحلة الذروة من عدمه.

وأضاف مستشار الرئيس أنه ما زال لدينا بعض الحالات داخل المستشفيات، وحالات تحتاج للتنفس الصناعى، هناك انخفاض في الأرقام والتفاؤل مطلوب، لكن يجب علينا جميعاً الاستمرار في الحذر الشديد والإجراءات الاحترازية في الفترة القادمة.

وأوضح تاج الدين أن الأرقام التي نراها هي أرقام نتيجة 15 يوماً سابقين، كما أن معظم الحالات التي تصاب تظهر عليها أعراض بسيطة، فالأهم هنا التتبع، فقد نكون تخطينا مرحلة الذروة إلا أننا يجب أن ننتظر 15 يوماً للتأكد من هذه النظرية.


فيروس كورنا

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موجز اليوم السابع

مستشار الرئيس

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