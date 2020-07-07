مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

كتب أحمد حسنى

استعرض موجز "اليوم السابع" في تغطية خاصة قدمها الزميل محمد مجدى السيسى، تفاصيل انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا، ومدى إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، باستضافة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وأكد مستشار الرئيس، أن نظرية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء أصدرها من بعض العلماء، وفى الأصل أن الفيروس ينتقل عبر الرذاذ كورونا أو غيره، ومن السابق لأوانة أن نحكم على أن الفيروس ينتقل عبر الهواء من عدمه، إلا أننى أرى أن نظرية انتقال كورنا عبر الهواء قائم جداً وإيجابى.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن مصر مازالت لديها عدد من المرضى، وتتعامل مع المرض رغم انخفاض عدد المصابين، مضيفاً أن هناك انخفاضا بالفعل في الإصابات لكننا لابد من الاستمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أن الحالات يصل في كل الدول لقمته ومن ثم تبداء في التناقص، إلا أن مصر ينتشر فيها المرض بطريقة أفقية، وفى حالة استمرار الانخفاض لمدة معينة حينها يتم الحكم على وصول مصر لمرحلة الذروة من عدمه.