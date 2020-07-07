محافظ جنوب سيناء يناقش الخطة الاستثمارية الجديدة بعد رصد احتياجات المدن

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوى السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، ورؤساء المدن وبعض مديرى المديريات والإدارات بالديوان العام المعنيين .

وفيما يخص موقف طلاء واجهات وجوانب المبانى، فقد شدد المحافظ على قيام رؤساء المدن بضرورة المتابعة للتأكيد على أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء الواجهات خلال المدة المقررة على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.

كما تم استعراض مجهود اللجان التى توجهت برئاسة المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء فى نهاية الأسبوع الماضى للمرور على كل المدن بخليجى السويس والعقبة لمتابعة ومعاينة مقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 / 2021 وشملت أعمال اللجنة المعاينة على أرض الواقع للاحتياجات الملحة للمدن من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسيع وتمهيد الطرق وأعمدة الإنارة وبعض عمليات الإحلال والتجديد.

وعقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوى السكرتير العام واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية ومديرى الإدارات والمديريات بأعمال المشروعات الجارية وممثلين عن الشركات القائمة ورئيس جهاز تعمير سيناء على أعمال المشروعات والتطوير بمدينة طور سيناء.

وأعلن المحافظ عن افتتاح المشروعات المقامة بالمدينة بحضور بعض الوزراء يوم 23 الجارى فى ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو.

وشدد المحافظ على تكثيف ساعات العمل خلال الفترة الجارية وأمر بتوفير كافة الخامات والمواد الخام للانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت وقبيل الافتتاح.

وتم استعراض المشروعات القائمة بالمدينة والتى شملت أعمال توسعات وتطوير وتجميل شارع الكورنيش وشارع مصر 306، وممشى أهل مصر وشاطئ الفيروز العام والذى يضم 10 شاليهات كمرحلة أولى وبالإضافة لأعمال إنشاء ملاعب رملية (كرة قدم وطائرة) ووجه بإقامة منطقة للأطفال بمنطقة الشاطئ ليصبح متنفسا لمواطنى المدينة وزوارها وإنشاء مساحات خضراء وزراعة المدخل بأشجار النخيل وإنارة ورصف للطريق ليكون متنفسا حضاريا وجماليا لأهالى مدينة طور سيناء وإنشاء مكان مخصص باركنج للسيارات بالمنطقة الخلفية للشاليهات اليوم الواحد.

ومسجد خالد بن الوليد، والمُقام على مساحة 800 متر مربع بالجهود الذاتية، بمنطقة ابنى بيتك بطور سيناء ووجه بضرورة توفير خدمات وملعب وسوق تجارى لخدمة المنطقة والمناطق المجاورة للمسجد.

وتشهد أعمال الافتتاح ممشى أهل مصر، ومسجدى الفرقان بحى الزهراء وخالد بن الوليد بمنطقة ابنى بيتك.

وأعلن المحافظ أن سيتم توقيع برتوكول بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الأوقاف بشأن إقامة مسجد التجلى بمدينة سانت كاترين، والذى تم وضع حجر الأساس له بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسانت كاترين فى أكتوبر الماضى ليكون أحد معالم المدينة وبما يتناسب مع مكانتها الروحية والتاريخية وما يجرى بها من تنمية عمرانية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الأديان "هنا نصلى معا".

والمسجد يقع على مساحة 6000 متر، مُلحق به مدرسة علمية ومكتب تحفيظ قرآن ودار مناسبات بمنطقة الزيتونة فى مدينة سانت كاترين وتبلغ مدة التنفيذ عام منذ بداية العمل.

كما ناقش المحافظ العمل على تطوير الثروة الحيوانية بالمحافظة لما يحقق الاكتفاء الذاتى باقامة عدد من المشروعات من مزارع الإنتاج الحيوانى والدواجن.

ووجه المحافظ بتسليم عدد 26 ملعب خماسى التى قامت محافظة جنوب سيناء بإنشائهم لمديرية الشباب والرياضة للعمل على إدارتهم وتشغيلهم.