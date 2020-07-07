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مجموعة العشرين ومنتدى باريس يبحثان تحديات كورونا غدًا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:58 م
مجموعة العشرين ومنتدى باريس يبحثان تحديات كورونا غدًا مجموعة الـ20
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة الـ20 بالتعاون مع منتدى باريس غدًا الأربعاء، مؤتمرًا افتراضيًا رفيع المستوى، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وسيُناقش المؤتمر التحديات التي تؤدي إلى عدم استقرار التدفقات الرأسمالية الدولية التي تفاقمت في اقتصادات الأسواق الناشئة جراء أزمة كوفيد-19 غير المسبوقة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالسياسات الممكنة التي من شأنها أن تسهم في استعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وحشد التمويل من أجل التنمية.

وسيرأس المؤتمر كل من وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، كما سيضم المؤتمر عدداً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة الـ20 ودول أخرى، إضافة إلى رؤساء المؤسسات المالية الدولية ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية من القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين البارزين ومراكز الفكر.

وبالرغم من أن الاستجابة العالمية للجائحة أسفرت عن نتائج فعّالة، إلا أن الوضع لا يزال يمثل تحدياً؛ حيث وصلت التدفقات الرأسمالية الخارجة إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق الناشئة، كما أنّ قدرة تلك الأسواق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال تواجه صعوبة أكبر. وعلى ضوء ذلك، تضمن المؤتمر توسيع دائرة التنسيق الدولي لأهم القضايا المتعلقة بتعزيز المتانة المالية واستدامة التقدم المحرز في مبادرة مجموعة الـ20 لتعليق مدفوعات خدمة الدين وما يتعلق بأجندة تمويل التنمية في ظل جائحة كورونا التي أصبحت مسألة مُلِحَّة.

ومن المتوقع أن تناقش نتائج المؤتمر في الاجتماع الافتراضي القادم لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20 الذي سيُعقد في 18 يوليو 2020 تحت رئاسة المملكة.

 


لمجموعة الـ20

السعودية

كورونا

باريس

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