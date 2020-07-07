مجموعة العشرين ومنتدى باريس يبحثان تحديات كورونا غدًا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة الـ20 بالتعاون مع منتدى باريس غدًا الأربعاء، مؤتمرًا افتراضيًا رفيع المستوى، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.