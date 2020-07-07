اليوم السابع
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فيديو دعوى لمنع ظهوره.. إفيهات الشيخ مبروك عطية أمام القضاء

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 09:43 م
فيديو دعوى لمنع ظهوره.. إفيهات الشيخ مبروك عطية أمام القضاء مبروك عطية

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ينتهج الداعية الإسلامى مبروك عطية، أسلوبا مختلفا فى الدعوة، من خلال برامجه التليفزيونية، وإطلالته فى البرامج، للرد على الفتاوى، والتحدث فى أمور الفقه والدين، فقد تتسم بالكوميديا أو الأسلوب الساخر، مما جعله ضيفا على وسائل التواصل الاجتماعى والتطبيقات مثل تيك توك، ومادة للمحاكاة والتقليد، لكن الأمر تطور لدرجة أن سمير صبري المحامي بالنقض، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضده، وذلك لمنعه من الظهور على شاشات التلفزيون بدعوى أنها أصبح مادة دسمة للسخرية ولا تليق بمكانة عالم ورجل أزهرى


مبروك عطية

تيك توك

سمير صبري

محكمة القضاء الإداري

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