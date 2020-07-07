فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

كتب سمير حسنى

قال دبلوماسيون، اليوم الثلاثاء، إن روسيا استخدمت حق النقض "فيتو" ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وطلبت ألمانيا وبلجيكا التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية لإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا فيما يتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض لمعارضته.

الأمم المتحدة، وإلى جانب الدول الغربية التي تدعو إلى تمديد التفويض وحتى تعزيزه في وقت وصل وباء كوفيد-19 إلى سوريا، طلبت، بدورها وبشكل واضح، الإبقاء على الآلية لمدة عام مع ما لا يقل عن نقطتي دخول على الحدود التركية لتقديم المساعدة خصوصا لسكان شمال غرب سوريا حيث محافظة إدلب.