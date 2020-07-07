اليوم السابع
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غادة والى: الفساد يهدد القدرة على التعافى من وباء كورونا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:20 م
غادة والى: الفساد يهدد القدرة على التعافى من وباء كورونا الدكتورة غادة والى
أ ش أ

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أكدت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الفساد يشكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة وعلى سلامة المؤسسات كما يهدد القدرة على التعافي من وباء كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة غادة والي اليوم /الثلاثاء/ ،في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي بدأ فى فيينا ويستمر يومين بعنوان "الحكم الرشيد.. ضد الفساد في العصر الرقمي "بمشاركة 200 شخصية دولية عبر الفيديو.
وأوضحت والي أن "الإجراءات اللازمة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي والعودة إلى النشاط التجاري بالإضافة إلى المساعدات الدولية للدول النامية سوف تزداد في الأشهر المقبلة"، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من اليقظة العالمية والتعاون الدولي المعزز لمعالجة الفساد ومكافحة غسل الأموال وكذلك منع اختلاس المساعدات الدولية.
ومن جانبه.. قال إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا ورئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أن الفساد قضية تمسنا جميعًا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية هي عدم التسامح على الإطلاق مع قضايا الفساد من خلال العمل المتضافر على المستويين الوطني والدولي.
وشدد على أن مكافحة الفساد هي في النهاية مسألة إرادة سياسية وتحتاج إلى تنسيق وتعاون دولي واسع النطاق.


غادة والى

الأمم المتحدة

الفساد

كورونا

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

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