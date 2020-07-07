اليوم السابع
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عام استثنائى.. مين هيحج السنة دى وإزاى هيقدموا؟

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:43 م
عام استثنائى.. مين هيحج السنة دى وإزاى هيقدموا؟
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، الواجب توفرها فيمن سيؤدون فريضة الحج هذا العام ، مؤكدة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ.

 

للتعرف علي شروط الحج هذا العام شاهد الفيديو التالي


وزارة الحج والعمرة

السعودية

عام 1441

موسم حج

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