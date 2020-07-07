عام استثنائى.. مين هيحج السنة دى وإزاى هيقدموا؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، الواجب توفرها فيمن سيؤدون فريضة الحج هذا العام ، مؤكدة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ.
للتعرف علي شروط الحج هذا العام شاهد الفيديو التالي
مشاركة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، الواجب توفرها فيمن سيؤدون فريضة الحج هذا العام ، مؤكدة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ.
للتعرف علي شروط الحج هذا العام شاهد الفيديو التالي
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة