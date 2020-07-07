عام استثنائى.. مين هيحج السنة دى وإزاى هيقدموا؟

إيمان حنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، الواجب توفرها فيمن سيؤدون فريضة الحج هذا العام ، مؤكدة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ.

للتعرف علي شروط الحج هذا العام شاهد الفيديو التالي