طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك.. تعرف عليها

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، طرق التواصل بجهاز حماية المستهلك، بالاتصال على الخط الساخن 19588، وخدمة الواتس أب 01281661880 وإرسال الشكوى عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك، أو بالحضور إلى مقر جهاز حماية المستهلك 96 أحمد عرابي بالمهندسين.

وأضاف الدكتور أحمد سمير خلال حواره فى برنامج مساء Dmc، أيتم حاليا تقليل الفترة الزمنية لإزالة أسباب الشكوى.

تم فتح التواصل مع الشركات من خلال سيستم للإطلاع مع الجهاز على الشكاوى لسرعة الحل



ويأتى ذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه،



