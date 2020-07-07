اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفارة اليمن ناعية الفريق العصار: من أبرز فرسان العسكرية العربية

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:58 م
سفارة اليمن ناعية الفريق العصار: من أبرز فرسان العسكرية العربية اللواء العصار
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نعت  سفارة اليمن بالقاهرة ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد العصار  وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية أمس، وأعرب سفير اليمن فى القاهرة الدكتور محمد مارم باسمه وباسم الشعب اليمنى وقيادته عن بالغ تعازيه وحزنه لرحيل الفريق محمد العصار  الذى وافته المنية أمس ؛ مؤكدا أنه يعد قامة الهامة وطنية مصرية كبيرة ورمز من رموز مصر.
 
و أضاف مارم ، وفق بيان صحفى عن السفارة؛ أن حياة الفريق العصار كانت حافلة بالبذل والعطاء،  حيث كان احد ابرز نجوم وفرسان العسكرية المصرية والعربية وتقلد مواقع ومسؤوليات قيادية ووطنية هامة تبعث على الفخر والاعتزاز كما وشارك في إدارة البلاد خلال أصعب المراحل وأدق الظروف التي مرت بها مصر  العروبة.
 
وقال مارم: "أتقدم باسم اليمن قيادة وشعبا باخلص مشاعر العزاء والمواساة الى شعب وقيادة جمهورية مصر العربية ومؤسستها العسكرية العريقة و الى اسرة و عائلة الفقيد الراحل ليسأل المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يعصم قلوب الجميع بجميل الصبر وعظيم السلوان".
 
 
 

الفريق العصار

رحيل العصار

السفير اليمنى ينعى العصار

السفارة اليمنية تنعى الفريق العصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة