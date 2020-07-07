سفارة اليمن ناعية الفريق العصار: من أبرز فرسان العسكرية العربية

إيمان حنا

نعت سفارة اليمن بالقاهرة ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية أمس، وأعرب سفير اليمن فى القاهرة الدكتور محمد مارم باسمه وباسم الشعب اليمنى وقيادته عن بالغ تعازيه وحزنه لرحيل الفريق محمد العصار الذى وافته المنية أمس ؛ مؤكدا أنه يعد قامة الهامة وطنية مصرية كبيرة ورمز من رموز مصر.

و أضاف مارم ، وفق بيان صحفى عن السفارة؛ أن حياة الفريق العصار كانت حافلة بالبذل والعطاء، حيث كان احد ابرز نجوم وفرسان العسكرية المصرية والعربية وتقلد مواقع ومسؤوليات قيادية ووطنية هامة تبعث على الفخر والاعتزاز كما وشارك في إدارة البلاد خلال أصعب المراحل وأدق الظروف التي مرت بها مصر العروبة.

وقال مارم: "أتقدم باسم اليمن قيادة وشعبا باخلص مشاعر العزاء والمواساة الى شعب وقيادة جمهورية مصر العربية ومؤسستها العسكرية العريقة و الى اسرة و عائلة الفقيد الراحل ليسأل المولى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يعصم قلوب الجميع بجميل الصبر وعظيم السلوان".