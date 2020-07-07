رويترز: الخلافات تعطل تجارب لقاح مودرنا لـ "كورونا" أسبوعين

كتبت هند عادل

كشف تقرير لوكالة رويترز" عن اندلاع توترات بين علماء حكوميين وشركة مودرنا إنك، إحدى شركات التطوير، حيث تدعم الحكومة الفدرالية مشروع لقاح Moderna بما يقرب من نصف مليار دولار، لكن الشركة التي لم تنتج قط لقاحًا معتمدًا أو أجرت تجربة كبيرة اختلفت مع العلماء الحكوميين بشأن العملية ، وأخرت تقديم بروتوكولات التجارب وقاومت نصيحة الخبراء بشأن كيفية إجراء الدراسة .

ووفقا لتقرير رويترز تلك التوترات، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل ، ساهمت في تأخير أكثر من أسبوعين في إطلاق تجربة مرشح لقاح مودرنا ، المتوقع الآن في أواخر يوليو، وأشار التقرير أنه يمكن ان تنتج مودرنا اللقاح في الموعد المحدد لو كانت أكثر تعاونا.

أثارت بعض الخلافات المخاوف بشأن نقص الخبرة النسبية لشركة التكنولوجيا الحيوية الناشئة وافتقارها إلى الموظفين والخبرة للإشراف على المرحلة الأكثر خطورة من التجارب البشرية. حيث إن الحكومة الأمريكية لا تواجه مشاكل مماثلة مع صانعي الأدوية الآخرين الذين يعملون في تصنيع لقاحات أخرى لكورونا مثل استرازينيكا وجونسون أند جونسون.

وتعمل مودرنا وغيرها من مطوري اللقاحات مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) وإدارة الغذاء والدواء (FDA) ، جنبًا إلى جنب مع شبكات علماء المناعة وخبراء اللقاحات الآخرين المكلفين من قبل NIH للمساعدة في الإشراف على تصميم التجربة.

ونفت مودرنا أي أخطاء من جانبها لكنها اعترفت باختلافات في الرأي مع الخبراء المشاركين في الجهد غير المسبوق للوفاء بتعهد إدارة ترامب بإيجاد لقاح في غضون أشهر.