روسيا والصين تستخدمان الفيتو لمنع مجلس الأمن تمديد نقل مساعدات لسوريا عبر تركيا

رويترز

ذكرت وكالة رويترز، إن روسيا والصين تستخدمان حق النقض ضد موافقة مجلس الأمن الدولي على شحنات مساعدات عبر الحدود لسوريا من تركيا.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) اليوم الثلاثاء ، لمنع مجلس الأمن من تمديد موافقته على شحنات المساعدات لسوريا من تركيا لمدة عام، رغم تحذير الأمم المتحدة من أن حياة المدنيين السوريين تعتمد على المساعدات عبر الحدود.

وينتهي تفويض العملية التي استمرت ست سنوات يوم الجمعة، لذا فإن من الممكن طرح مشروع قرار آخر. وصوت باقي أعضاء المجلس وعددهم 13 لصالح مسودة القرار اليوم.

وقال دبلوماسيون إن روسيا والصين حليفتي سوريا تريدان الموافقة على عبور المساعدات عن طريق معبر تركي واحد فحسب ولمدة ستة أشهر