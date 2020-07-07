رغم حظر الممارسة.. شرطى أمريكى يجلس على عنق رجل أسود لاعتقاله فى نيويورك

كتبت رباب فتحى

فى واقعة مشابهة لتلك التى أودت بحياة جورج فلويد، الرجل الأسود الأعزل الذى تسببت وفاته فى احتجاجات حول العالم، ركع شرطي من نيويورك على عنق رجل أسود حتى أغشى عليه بينما كان والد الضحية المذهول يتوسل إلى الضابط للتوقف ، خوفًا من أن ابنه "سيموت مثل جورج فلويد"، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن لقطات مروعة ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الإثنين ضابطًا لم يذكر اسمه راكعًا على رقبة يوجيشوار جينداربارسود ، 31 عامًا ، أثناء اعتقاله في نيويورك ، صباح ذلك اليوم.

قال جينداربارسود أنه فقد الوعي واستيقظ في وقت لاحق في المستشفى - وقال "خمس دقائق أخرى ... كنت سأموت".

وقالت الصحيفة إن الواقعة تأتي بعد أسابيع فقط من حظر رجال الشرطة من استخدام هذه الممارسة عند الاعتقال فى الولاية والمدينة ، حيث أنه كان نفس التكتيك الذي استخدمه شرطي مينيابوليس الأبيض لقتل فلويد عندما ركع على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبًا.

وتجمع حوالي 100 متظاهر خارج قسم شرطة شينيكتادي مساء الاثنين للدعوة إلى طرد الضابط.

في مقطع فيديو مدته 22 ثانية تم تصويره بواسطة والد جاينداربسوود ، شوهد الشرطي يسقط الرجل على الأرض ويضع ركبته على عنقه.

وسُمع والد الضحية يتوسل إليه للتوقف ويسأل: "ماذا فعل لك؟" ثم يبكي: "لقد وضعت قدمك على رأسه. لديك قدم على رأسه."

ونظر إليه الشرطي وصاح قائلا "عد إلى الداخل الآن" وطلب دعم إضافى .

وقال الشاب ، الذي قال إنه اتهم بمقاومة الاعتقال ، إن المشاجرة العنيفة بدأت عندما واجهه الضباط خارج منزله بسبب أنباء عن قطع إطارات جاره.

وادعى أنه التفت بعد ذلك ليبتعد عن الضابط ، وأخبره أن يقدم دليلاً على تورطه ، عندما ألقى به الشرطي على الأرض وركع على رقبته.

وقال للحشود المتجمعة في مسيرة مساء الإثنين "وزن جسده بالكامل كان يحطم رأسي في الخرسانة.لم أستطع التنفس ، لم أستطع الحركة".

وأضاف أنه توسل إليه للتوقف ، قائلاً: "لا أستطيع التنفس" - نفس الكلمات الأخيرة التي نطق بها فلويد قبل وفاته ومات في ظروف مشابهة بشكل صادم.