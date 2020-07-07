دفن شقيقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ

شيعت جنازة شقيقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وكذلك زوج شقيقتها منذ قليل وتم الدفن بمدافن العائلة بطريق الواحات.
وقام الحضور من أسرة المتوفيين والأصدقاء بأداء صلاة الجنازة على المقابر والدعاء للمتوفين .
"اليوم السابع" يتقدم للوزيرة بخالص العزاء فى وفاة شقيقتها وزوج شقيقتها، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهما برحمته .
دفن شقيقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُالثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:24 م
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شيعت جنازة شقيقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وكذلك زوج شقيقتها منذ قليل وتم الدفن بمدافن العائلة بطريق الواحات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك.. تعرف عليهاالثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:19 م
احمد سمير: قانون جهاز حماية المستهلك هو هدية الرئيس للشعب المصرىالثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:18 م
حماية المستهلك: سيارات الضبطية لدى الجهاز تتصدى للتلاعب فى أسعار المنتجاتالثلاثاء، 07 يوليه 2020 11:09 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة