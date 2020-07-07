دفن شقيقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ

كتب مدحت وهبة

شيعت جنازة شقيقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وكذلك زوج شقيقتها منذ قليل وتم الدفن بمدافن العائلة بطريق الواحات.



وقام الحضور من أسرة المتوفيين والأصدقاء بأداء صلاة الجنازة على المقابر والدعاء للمتوفين .



"اليوم السابع" يتقدم للوزيرة بخالص العزاء فى وفاة شقيقتها وزوج شقيقتها، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهما برحمته .

