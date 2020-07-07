حماية المستهلك: سيارات الضبطية لدى الجهاز تتصدى للتلاعب فى أسعار المنتجات





أكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الجهاز يقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الأسواق، وانه اعتبارا من غدا ستكثف سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز وعددها 46 سيارة تواجدها فى الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب فى الأسعار .وأضاف الدكتور أحمد سمير خلال حواره فى برنامج "مساء Dmc أن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية دائما ما يوجه بتنفيذ حملات رقابية علي الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصرى.ويأتى ذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.