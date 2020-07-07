حماية المستهلك: استقبال 60 ألف شكوى خلال الستة أشهر الماضية

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تجرى دراسة سنوية حول معرفة المواطنين بدور جهاز حماية المستهلك، وأن الجهاز لديه مرصد إعلانى يقوم برصد الإعلانات المضللة من أدوية ومواد غذائية.



وأضاف الدكتور أحمد سمير، خلال حواره فى برنامج "مساء Dmc، أنه تم استقبال 60 ألف شكوى خلال الستة أشهر الماضية، ويتم حاليا تقليل الفترة الزمنية لإزالة أسباب الشكوى تم فتح التواصل مع الشركات من خلال سيستم للاطلاع مع الجهاز على الشكاوى لسرعة الحل.



ويأتى ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.