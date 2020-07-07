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حزب الله اللبنانى يناقش مع الحكومة فكرة شراء وقود من إيران

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:21 م
حزب الله اللبنانى يناقش مع الحكومة فكرة شراء وقود من إيران حزب الله
رويترز

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قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الثلاثاء إنها في محادثات مع الحكومة حول احتمال أن تزود إيران لبنان بمنتجات نفطية مكررة في مقابل ليرات لبنانية.

وقال الأمين العام لحزب الله المدعوم من إيران حسن نصر الله إن "نقاشا هادئا" يجري مع حكومة بيروت حول الفكرة التي من شأنها أن تخفف الضغوط على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.

ويعاني لبنان أزمة مالية حادة ونقصا شديدا في سيولة العملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول عندما برزت الأزمة.

وقال نصر الله في خطاب أذيع تلفزيونيا "بدأنا نقاشا... وعرضنا على المسؤولين اللبنانيين في نقاش هادىء بعيدا عن الإعلام لنرى هذا الخيار إلى إين يمكن أن يوصل.

"هذا الخيار له بركات كبيرة جدا على موجودات المصرف المركزي اللبناني وعلى البنوك وعلى المودعين وعلى الزراعة وعلى الصناعة وعلى معامل الكهرباء ... وعلى قيمة العملة الوطنية وعلى الميزان التجاري. هذا تفصيله يأتي لاحقا ولكن هذا مسار الآن جاري."

وقال نصر الله إن إيران ستعلن موقفها الرسمي من هذا الأمر في الوقت المناسب.

وتدعم جماعة حزب الله الشيعية، التي تصنفها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية، حكومة رئيس الوزراء حسان دياب

 


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ايران

لبنان

وقود

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