جونسون يشيد بلندن فى ذكرى هجمات 7 يوليو.. ويؤكد: أقوى من الكراهية

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أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة لندن في الذكرى ال15 لهجمات 7/7، مؤكداً أنها مدينة "أقوى من أي أيدولوجية للكراهية."

كانت العاصمة البريطانية قد تعرضت لثلاثة تفجيرات استهدفت مترو الأنفاق بالإضافة إلى تفجير أتوبيس بطابقين عام 2005 والتي راح ضحيتها 52 قتيلا و 700 جريح.

وفي رسالة له بالفيديو، قال جونسون إنه علم يومها بما حل بالعاصمة البريطانية والطريقة التي تجمعت بها الجاليات في العاصمة معا خلال الساعات والأيام التالية، وفقا لصحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال جونسون:"عندما هوجمت هذه المدينة عن طريق من أرادوا تقسيمنا ردت عليهم لندن بالحقيقة البسيطة عن من يكون سكانها ومن أين هم بصرف النظر عن لون البشرة أو إسم الإله الذي يعبدوه فإذا جئت إلى لندن وأردت أن تحيا هنا فإنك أحد سكانها الأصليين."

وأضاف:"عندما تحتاج إليها وعندما تشعر أنك لا تستطيع السير إلى الأمام وعندما تشعر بأنك وقعت ولا تستطيع الوقوف ثانية على قدميك فإن هذه المدينة وسكانها سيقدمون إليك يد العون ويمسكون بيدك ويضموك إليهم كما لو كنتم عائلة واحدة."

ومضى قائلا:"هذه هي نوعية المدينة التي عليها لندن وهؤلاء الناس هم سكانها."